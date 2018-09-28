Vatandaşlar kuduza karşı bilgilendirdi

Ulus Pazarı girişine açılan stantta, vatandaşlara kuduz hastalığı hakkında broşür dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, evcil hayvanlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kuduz, kuduza yakalanmış bir hayvanın ısırmasıyla, hayvanın salyasının açık yaraya, kesik, sıyrık, veya çatlak deriye, göz, ağız veya buruna temas etmesiyle, kuduz hayvanın tırmalaması sonucu meydana gelen yaralanmalarla, (hayvanın tırnağı kendi salyasıyla bulaşık olabilir) hayvanın salyasıyla bulaşık malzemenin (tasma, yular, dizgin gibi) bütünlüğü bozulmuş deriye temasıyla, hayvanın etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesiyle bulaşır. Kuduzdan korunmak için kedi ve köpekler kuduza karşı mutlaka aşılanmalıdır. Evcil hayvanların, başıboş veya vahşi hayvanlarla temas etmesine engel olunmalıdır. Başıboş hayvanlara, sevmek veya beslemek amacıyla yaklaşılmamalıdır. Çevrede başıboş, hasta, garip davranışlar sergileyen veya ölmüş hayvan görüldüğünde ilgili yerler haberdar edilmelidir" dedi.