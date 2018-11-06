Velilerden kan bağışı

Edirne Lisesinin Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü öğrencileri, okullarında Kızılay Kan Merkezi'yle ortak hareket ederek velilerin kan bağışında bulunmasını sağladı.

Kızılay ve Kan Bağışı Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Okulumuzda Kızılay ve Kan Bağışı Kulübümüz ve Edirne Kızılay Kan Merkezi'nin işbirliği ile 5'inci kan bağışı düzenliyor. 2016 yılından beri bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Geçen yıldan itibaren yılda iki kez düzenlemeye başladık. Amacımız öncelikle öğrencilerimize, sonra velilerimize ve temasa geçtiğimiz Edirne halkına kan bağışının önemini anlatabilmek, öğrencilerimizin düzenli kan bağışçıları olmalarını sağlayabilmektir. Düzenlediğimiz her kampanyada bu hedefimize ulaştığımızı gördük. Özellikle Mart ayında yapılan kampanyada 18 yaşını dolduran öğrencilerimizin katılımı bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek için umutlarımızı tazeledi. Öğrencilerimizin kulübümüzde görev alma isteklerinde müthiş bir artış oldu. Kızılay ve Kan Bağışı Kulübümüz 2016 yılında kuruldu. 2017-2018 öğretim yılından beri kulübümüzün danışman öğretmenliğini Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Bahire Yıldıran ve Biyoloji öğretmeni Burak Üremen yapmaktalar. Bu yıl kulübümüzde 47 öğrencimiz gönüllülük esasına dayalı olarak canla başla çalışmaktalar. Öğrencilerimiz sadece kan bağışı etkinliklerinde görev almıyor aynı zamanda Kızılay ve kan bağışı ile ilgili çalışmalarını da yıl içerisinde büyük bir özveri ile sürdürüyorlar" ifadelerine yer verildi.