Veysel Eroğlu: “Ekonomide 16. sıraya yükseldik”

Olağan Kongresi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Çok Amaçlı Salonu’nda saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen kongreye; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve İl Başkanı İlyas Akmeşe, ilçe başkanları, AK Parti’li belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongre divan heyetinin seçimiyle başladı

Verilen önergeyle; Divan Başkanlığına Ali Soydan, Başkan Yardımcılığına Murat Şarbalkanlı, katip üyeliklere Nefret Akbulut, Esra Aksal, Savaş Pekdemir seçildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, gelen telgraflar okundu.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.

“Ekonomide 16 sıraya yükseldik”

Kongrede konuşan Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keşan’a verdiği öneme dikkat çekerek, “Edirne ve Keşan’a ne gerekiyorsa yapın dedi. AK Parti Türkiye’nin çimentosu. AK Parti’den önce Türkiye sürekli borçlanıyordu. Türkiye’yi IMF yönetiyordu. Artık Türkiye küresel bir güç. Bundan gurur duyuyoruz. Pasaportumuzun itibarı yoktu. Ancak şu anda devasa yatırımlar yapıldı. Ekonomide 16. sıraya yükseldik. G-20 zirvesi Türkiye’de yapıldı” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaştan aldığımız vergiyi vatandaşa hizmet olarak aktarıyoruz. Devlete ödediğiniz vergilerin %86’sı eski Türkiye’de hortumlanıyordu. Faiz lobisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kesti. İlaç lobisi vardı. Külüstür ambulansların akaryakıtları yoktu. Şu anda dünyanın en iyi sağlık sistemi Türkiye’de. Burada vatandaşın başına bir şey gelse, helikopter ambulansımız hemen geliyor. Milyarlarca dolar ilaç lobisiyle gidiyordu. Bir diğer hortum ihale lobisi. Eski Türkiye’de 30 metre yüksekliğinde bir gölet 22 yılda 45 milyon TL’ye bitiyordu. Şimdi 4.5 milyon TL’ye bitiriyoruz. Bize havadan altın yağmıyor. Türkiye çok büyüyecek.”

“Güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz”

Dünyada en çok tesis açan bakan olma şerefini yaşadığını dile getiren Veysel Eroğlu, “Ağaçlandırmada dünyada lideriz. 3 milyar 750 milyon fidan diktik. Gezi’de 3 tane ağaç kesilmiş, bunun için kıyamet koparmaya çalıştılar. Yeşile sahip çıkan biziz. Orman yangınlarında en başarılı ülkeyiz. Kısa sürede müdahale ederek, yangını büyümeden söndürüyoruz. Kars’tan Edirne’ye kadar 76 şehirde su yoktu. Tüm Türkiye’nin su meselesini çözdük. Sessiz sedasız çalışıyoruz. Güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kongre, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.