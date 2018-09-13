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Yağmur hayatı felç etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı.


Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.


Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla tedbir alarak, su ile dolan alt geçitlerde çalışma yaptı.

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