Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:45

Yangın söndürme helikopteri, olası orman yangınına karşı hazır

Edirne’nin Keşan ilçesinde, olası bir orman yangınına karşı Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibinin bulunduğu alana yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

Yangın söndürme helikopteri, olası orman yangınına karşı hazır

06 Temmuz 2017 17:45


Yangın söndürme helikopteri, İzmir’deki büyük orman yangınında görev aldıktan sonra Yerlisu köyü mevkisindeki Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibinin bulunduğu alanda konuşlandırıldı. Helikopter, olası yangına müdahale için hazır bekletiliyor.


Helikopterin, olası bir yangına müdahale etmek için her yıl olduğu gibi yeniden konuşlandığı ifade edilirken, 2.5 ton su alma kapasitesi olduğu öğrenildi.


Sadece Keşan bölgesi için değil, tüm Trakya bölgesinde çıkabilecek olası orman yangınlarına müdahale edebilecek olan helikopter, sezon boyunca hazır şekilde bekleyecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:30
  • İkindi :17:31
  • Akşam :20:59
  • Yatsı :23:00
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!