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23 Kasım 2017 12:44

Yapımı devam eden yola tarlası isabet eden yaşadı

Kırklareli-Edirne arasında yapımı devam eden duble yola tarlası isabet eden mal sahiplerinin yüzü güldü.

Yapımı devam eden yola tarlası isabet eden yaşadı

23 Kasım 2017 12:44

Devletin, duble yola tarlası isabet eden mal sahiplerine, piyasa değerinden 4 kat fazla para vererek dönüm başına 20 bin TL istimlak bedeli ödediği öğrenildi.


Kırklareli-Edirne arası duble yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2013 yılında ilk kepçenin vurulduğu yol yapım çalışmalarında, kepçeler gece gündüz demeden çalışıyor. Normal şartlarda tarlanın dönümü ortalama 5 bin TL’den alıcı bulurken duble yola tarlası isabet eden mal sahiplerine, dönüm başına 20 bin TL ödeniyor. Tarlaları duble yola isabet eden mal sahiplerinin devletin ödediği istimlak bedeliyle gayrimenkul yatırımı yaptığı belirtiliyor.


Toplam uzunluğu 47 bin 510 metre olacak duble yolun yapımı, Karayolları Müdürlüğü tarafından etap etap gerçekleşiyor. Derelerin üzerine yapılan köprü inşaatlarına öncelik verilirken yolun bazı etaplarının da bitiği belirtiliyor.


Yolun tamamlanmasıyla sürücüler, ulaşımında rahatlayacak ve geliş-gidiş sürelerinde kısalma olacak.




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