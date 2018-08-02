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02 Ağustos 2018 16:00

Yaralı caretta caretta Edirne’de kıyıya vurdu

Edirne’nin Enez ilçesi Saros Körfezinde kıyıya yaralı caretta caretta vurdu.

Yaralı caretta caretta Edirne’de kıyıya vurdu

02 Ağustos 2018 16:00


Enez Altınkum sahilinde hareketsiz halde caretta caretta gören bir işletmeci, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ve kaplumbağa üzerinde ilk incelemesini yapan ekipler, hayvanın başından çok sayıda darbe aldığını tespit etti. Olay yerine gelen Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı görevliler, ilk yapılan incelemede caretta caretta’nın 7-8 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 30 yaşında olduğunu tespit etti.


Kaplumbağanın, ameliyat edilerek tedavi altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygun bir merkeze nakledileceği ve rehabilitasyon süreci sonrasında uygun olması durumunda denizlere tekrar salınacağı belirtildi.




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