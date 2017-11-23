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23 Kasım 2017 12:55

Yarım asırlık diş hakimi Sayınbaş: “6 senedir ayni fırçayı kullananlar var”

Edirne’de meslekte 60 yılını deviren ve halen özel muayenehanesinde hizmet vermeye çalışan 83 yaşındaki diş hekimi Tekin Sayınbaş, Türkiye’de diş fırçalama hassasiyeti konusunda, “6 seneden beri aynı diş fırçasını kullananları biliriz, tüpün içinde kuruyan diş macunlarını da hatırlarız” dedi.

Yarım asırlık diş hakimi Sayınbaş: “6 senedir ayni fırçayı kullananlar var”

23 Kasım 2017 12:55


Yarım asırlık diş hekimi Tekin Sayınbaş, yaptığı açıklamada, “Hekimlik, bilgi ve özveri gerektirir. ‘Aşk olmayınca, meşk olmaz.’ Biz diş hekimleri bunun bilincindeyiz. Türkiye’nin sosyal yapısıyla ekonomik yapısı ve kültürüyle ilgili bir durumdur. Medeni ülkelerde 3 yaşından itibaren diş hekimleriyle ahbap olur çocuklar. Anneleriyle babalarıyla ve diş hekimleriyle şahsen karşı karşıya kalırlar. Bizde ancak diş ağrıyınca. Bir bayramlarda ve düğünlere giderken diş fırçası kullanma alışkanlığı vardır. Televizyonlar reklamını yapıyor bu işin ama o da işin süs tarafıdır maalesef yaygın bir şey yoktur. 6 seneden beri aynı diş fırçasını kullananları biliriz, tüpün içinde kuruyan diş macunlarını da hatırlarız” ifadelerini kullandı.




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