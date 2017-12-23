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23 Aralık 2017 15:16

Yasak gümelerde ördek avlananlara ceza yağdı

Edirne’de merkezde 2 köyde göl kenarına konulan yasak gümelerde ördek avlayan 4 kişiye, toplam 17 bin lira para cezası kesildi.

Yasak gümelerde ördek avlananlara ceza yağdı

23 Aralık 2017 15:16


İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, merkez Doyran ve Yenikadın köylerinde yasak olan gümelerde teyp ve canlı mührelerle ördek avlandığı belirlenen 4 kişiye para cezası uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doyran köyünde 2 kişiyi gümede, teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığı tespit etti. 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 458 lira para cezası kesildi. Yenikadın köyünde de yapılan kontrollerde yasak olduğu bilinen gümede, teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığı tespit edilen bir kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 3 bin 920 TL idari para cezası verilirken, yine aynı köyde teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığı tespit edilen bir kişiye 4 bin 197 lira idari para cezası kesildi.


Öte yandan, yasak av malzemeleri Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.




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