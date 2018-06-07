Yaşıtları tatil heyecanında, onlar ekmek davasında

14 yaşındaki Y.D. ile 13 yaşındaki Y.A. topladıkları kartonları satarak ailelerine destek olmaya çalışıyor. Ortaokul öğrencisi olan Y.D. ve Y.A. babalarının hamallık yaptığını dile getirerek, fırsat buldukça karton topladıkları söyledi.

Okula devam ettiklerini ve derslerinin iyi olduğunu dile getiren Y.D. ve Y.A. "İş yerlerinin attığı kartonlar oluyor. Bunları toplayarak, paraya çeviriyoruz. Babalarımız hamallık yaparak para kazanıyor. Biz de topladığımız kartonlardan para kazanıyoruz. Okula devam ediyoruz. Yarın karne alacağız" dedi.