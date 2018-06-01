Yeni mahsul arpa Edirne Ticaret Borsası’na getirildi

Edirne Ticaret Borsası Başkanlığından yapılan açıklamada, Büyükismailçe köyünden Recep Akgün’e ait 4,5 ton arpanın, Serka Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adına Tuncay Köse tarafından 0,903 TL/kg fiyat üzerinden satın alındığı bildirildi.
ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Recep Akgün’e günün anısına 100 litre mazot hediye etti. ETB Meclis Başkanı Fedai Canım yeni mahsul arpayı getiren üreticiyi kutlayarak, bereketli bir yıl diledi.