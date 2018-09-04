Yerli ve milli tohumların tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara 41 farklı çeşit pilav ikram edildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen ‘Çeltik Tarla Günü’ etkinliğinde, yerli ve milli çeltik tohumları görücüye çıktı. Çeltik üreticileri ve ziyaretçiler, yeni geliştirilen teknolojiler ve çeltik çeşitlerini tarlada yerinde gördü.

“Çeltik üretiminde dünyada ilk 5 içerisindeyiz”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Adnan Tülek, “Özellikle çalışma alanlarımızdan çeltik değerlendirildiğinde çeltikte ıslah çalışmalarında ülkesel ıslah koordinatörlüğü görevini yürütmekteyiz. Çeltik gıda güvenliği açısından küresel önem arz eden bir ürün olup ülkemizde kişi başına yaklaşık 8-9 kg tüketim söz konusudur. Dünya genelinde her yıl ortalama 490 milyon ton pirinç üretimi gerçekleşmekte, bunun 48-50 milyon tonu da uluslararası ticarete konu olmaktadır. Ülkemizde ise yılda yaklaşık 550 bin pirinç üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye birim alanda alınan verime baktığınızda dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. İklim itibariyle değişmek ile birlikte ilk 5’te yer alıyoruz. 2011 yılında dekara 905 kg ile Türkiye çeltik veriminde dünyada birinci sırada yer almıştır” dedi.

“Yerli ve milli tohumlar için çalışıyoruz”

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu da “Bölgemiz Türkiye açısından tohum üretimi ve bitki ıslahı için çok ideal bir coğrafyaya sahip. Tamamen bir tohum vadisi olabilecek bir alan. Tarımsal Araştırma Enstitümüzün yıllardan beri çok güzel tohum çalışmaları var. Bunun yanında bizler de uluslararası şirketlerin bu doyumsuz kazanç kapısı haline getirmeye çalıştıkları tohumculuk konusunda yerli ve milli tohum üretme konusunda Tarımsal Araştırma Enstitüsü yanında bizler de fakülte olarak yıllardan beri çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Osmancık pirinci 20 yıldır dünya markası”

Edirne Valisi Günay Özdemir ise “Edirne ve Trakya olarak tarım ve hayvancılıkta hem bölgemizin hem ülkemizin hem de dünyanın sayılı alanlarından birisiyiz. Özellikle çeltik konusunda şu anda Türkiye üretiminin yarıya yakının Trakya bölgesi, Türkiye’nin de yüzde 45’ini Edirne olarak yapıyoruz. Bu da aslında Edirne’nin tarım ve hayvancılık konusunda, özellikle çeltik konusunda ne kadar önemli bir şehir olduğunu, katkı sağladığını göstermekte. Ayrıca enstitümüz 25’in üzerinde çeltik konusunda tohumluk ürettiğini biliyoruz aynı zamanda 97 yılında şu anda Türkiye’de marka olarak bilinen Osmancık pirincinin aslında ıslah edildiği ve Türkiye’ye kazandırıldığı ürünü Edirne’deki enstitümüz kazandırmıştır. Bu da bizim Edirne’deki bu enstitünün Türkiye’deki çeltik üretimine ne kadar önemli katkı sağladığını bu örnekle görüyoruz. 20 yıla yakın süredir de Türkiye ve Dünya’da Osmancık pirinci marka halinde tüketilmekte” ifadeleri kullanıldı.

41 çeşit pilav ikram edildi

Çeltik Tarla Günleri programının son bölümünde ise özel bir firma tarafından katılımcılara Edirne’de yetişen Baldo ve Osmancık pirinci ile birbirinden farklı meyve, sebze, baharat ve gıda ürünlerinden hazırlanmış 41 farklı çeşit pilav ikram etti. Katılımcılar, bol bol fotoğraf çekimi yaptı.