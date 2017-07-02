Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Edirne
  •  » Yeşil Yeşil: "Kırkpınar'da Başpehlivana Verilen Ödül Senelik Yemek Masrafı Bile Değil"
02 Temmuz 2017 08:57

Yeşil Yeşil: "Kırkpınar’da başpehlivana verilen ödül senelik yemek masrafı bile değil"

2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, "Kırkpınar’da başpehlivana verilen ödül senelik yemek masrafı bile değil" dedi.

Yeşil Yeşil:

02 Temmuz 2017 08:57


Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 656’ncısı 10-16 Temmuz’da Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek. Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, halkın başpehlivana gereken değeri verdiğini fakat aynı önemi kurumlardan göremediğini dile getirdi.


Yeşil Yeşil yaptığı açıklamada, "Halkımız başpehlivana gereken önemi veriyor ama resmi boyutta gerek başpehlivanlarımıza, gerek güreşi bırakan eski başpehlivanlarımıza maddi ve manevi olarak gereken değer verilmiyor. Çünkü Kırkpınar’da başpehlivana verilen ödül senelik yemek masrafı bile değil. Basına başpehlivanların ödüllerine zam yapıldı falan diye haberler veriliyor. Evet her yıl yapılıyor belki ama alt boylarda güreşenlere 2,3,5 bin TL falan paralar veriliyor. Kırkpınar’a geliş masraflarını bile karşılamıyor. Mesela altın kemer her yıl verilebilir. Ben 2 kez başpehlivan oldum fakat altın kemerim elimde yok. Altın kemer çok pahalı bir şey değil, verilebilir. 3 yıl üst üste yapılana farklı bir ödül verilebilir. Vizyon değişebilir. Kırkpınar’ın sponsoru bile yok" şeklinde konuştu.



"Yağlı güreş zor"


Yağlı güreşin minder güreşinden daha zor olduğunu kaydeden Yeşil Yeşil, "Yağlı güreşin hazzı daha fazla. Heyecanı daha bol. Yağlı güreşteki seyirci faktörü bizi çok olumlu etkiliyor. Minder güreşine göre, Er Meydanı’ndaki sevinç, hüzün, mutluluk bizleri motive ediyor. Ben minder güreşinde Avrupa Şampiyonu oldum ama her zaman yağlı güreş derim. Yağlı güreş hem Ata sporumuz, geleneğimiz hem de güreşin öncüsüdür" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:29
  • İkindi :17:31
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!