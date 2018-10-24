‘Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi Projesi'nin fotoğraf sergisi açıldı

Proje süresince çekilen fotoğrafların yanı sıra öğrencilerin sanatsal çalışmalarına da yer verilen serginin açılışına Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Utku Güner ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaya, İrmet Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Türker, Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan, Silivri Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Emrah Erdoğan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu Müdürü Mustafa Elibol "Çocuklarımız geleceğimizin bir ışıltısı, bir aynasıdır. Onları nasıl yetiştirirsek gelecekte karşılığını da mutlaka alırız. Bu projemizde, öğrencilerimiz doğayla temas ederek, doğayı ve canlıları gözlemledi, öğrendi. Onlara, farklı etkinlikler ve multidisiplinler yaklaşımlarla doğa sevgisini kazandırdık. Doğa gözlemlerinin yanı sıra doğadaki cansız varlıklara dikkat çekmek için çeşitli aktiviteler düzenleyerek, öğrencilerimizin çeşitlilik konularını zevkli bir yolla öğrenmeleri sağladık. Öğrencilerimizin 5 gün boyunca yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu fotoğraflarımızda göreceğinizi tahmin ediyorum. Projede emeği geçen başta Trakya Üniversitesine, tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilere teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda yeni projelerimizin gerçekleşmesini diliyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi mezunlarından Proje Koordinatörü Aslıhan Dikmen, "Bu sene okulumuz ve Silivri ilçemiz için bir ilk olan Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi projemizi, Temmuz ayında, 24 öğrenci ve 14 uzmanın katılımıyla, Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi'ndeki 5 günlük kamp ile gerçekleştirdik. Projemizde öğrencilerin Yıldız Dağları'ndaki farklı ekosistemleri tanıyarak, yaşayarak keşfetmelerini ve yaşadığımız coğrafyada bulunan farklı ekosistemleri, flora ve faunayı tanımalarını sağlamayı amaçladık. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla bu amaca ulaştığımızı gördük. Öncelikle bu verimli proje için bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve her zaman yol gösteren saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Murat Yurtcan, Doç. Dr. Utku Güner ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaya'ya sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca her projemizde bizlere rehberlik eden ve çalışmalarımızla okulumuz için ilkleri gerçekleştirdiğimiz Müdürümüz Mustafa Elibol'a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan projede emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Fotoğraf sergisi 1 hafta boyunca açık kalacak.