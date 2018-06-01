Yıldız Tilbe rekor kırdı

Tilbe’nin bir haftalık CD satışından albümün masraflarını çıkardığı konuşuluyor.

Yıldız Tilbe’nin merakla beklenen ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümü kısa sürede piyasaya hızlı bir giriş yaptı. 39 sanatçının seslendirdiği 39 şarkının yer aldığı ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ isimli projesi, ‘Volume 1’ ve ‘Volume 2’ olarak iki ayrı albümde, toplamda dört CD olarak raflardaki yerini aldı.

‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Volume 1’de Aleyna Tilki feat. Emrah Karaduman, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz, Berkay, Cem Belevi, Ceylan Ertem, Demet Akalın, Deniz Seki, Derya Uluğ, Ece Seçkin feat. Ozan Doğulu, İrem Derici, İntizar, Koray Avcı, Kutsi, Linet, Mabel Matiz, Merve Özbey, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli ve Niran Ünsal yer aldı. Projenin ikinci albümü olan ‘Volume 2’de ise Edis, Emre Kaya, Elif Kaya, Ferhat Göçer, Gülşen, Hakan Altun, Hande Yener, Işın Karaca, İlyas Yalçıntaş, Oğuzhan Koç, Röya, Selim Çaldıran, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Sibel Can, Simge Sağın, Zara ve Zerrin Özer’in seslendirdiği eserler bulunuyor.

Albümü çıkaran iki plak şirketinin Yıldız Tilbe’nin satış rekorunu pasta keserek kutladığı ifade edildi.