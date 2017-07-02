Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 01:09

Yine asker, yine zehirlenme

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Celalettin Alkoç Kışlası’nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

Yine asker, yine zehirlenme

02 Temmuz 2017 01:09


Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası’nda vatani görevlerini yapmakta olan 10 Mehmetçik, zehirlenme iddiası ile Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi acil servislerine başvurdu. Kışlalarından ambulanslarla alınan Mehmetçiklerin 6’sının üniversite hastanesinde, diğer 4’ünün de devlet hastanesinde, ilk müdahaleleri yapıldı.


Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Acil servisteki hekimlerimizin ilk müdahalelerine göre konu gıda zehirlenmesi olarak gözüküyor. Ancak Mehmetçiklerimiz genel durumları iyi. Gözlem altında tutuyoruz. Birkaç saat sonra taburcu edeceğiz” dedi.


Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selahattin Kat da 4 askerin aynı şüphe ile hastanelerinin acil servisine getirildiğini ve durumlarında herhangi bir risk bulunmadığı ve gözlem altında tutulduklarını belirtti.


Öte yandan, askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası’nda bu akşam Mehmetçik’in menüsünde, domates çorbası, patlıcan yemeği ve cacık olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:29
  • İkindi :17:31
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:03
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!