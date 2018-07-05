Yoğun Bakım Hemşireleri sertifikalarını aldı

Murat Devlet Hastanesinde eğitim alan 14 kursiyere ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikaları’ törenle teslim edildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Biriminden yapılan açıklamada, 6’ncısı düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim programına katılan toplam 14 hemşirenin Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.

Sertifika törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Op. Dr. Eyüp Kâhya, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, diğer hastane yöneticileri ve eğitim koordinatörleri katıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Yeni bir şeyler öğrenmenin heyecanını, anlamını zikretmeniz, yüzünüzün gülmesi mükemmel bir şey. İşinizi daha iyi yapabilmek adına bir eğitime katıldınız. Öğrenmeye bilgiye her daim açık olun, bunun yaşı yok. Eksiklerimiz, hatalarımız olsa da güzellikler hep var. Bunları bütün hayatınız boyunca devam ettirin. Hepiniz yaptığınız işi iki kere kontrol edin, yaptığınız işte bir terslik var mı, doğru ilacı veriyor muyum, genel öğrenilen tıp işleyişine ters bir şey var mı bu hassasiyetinizi hiç kaybetmeyin. Sizlere yapılmasından hoşlanmayacağınız, istemediğiniz hiçbir şeyi başkasına yapmayın. Hastanemiz şifa yuvası olmasının yanında artık bir eğitim yuvası olarak kendini kanıtladı. Bunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra il sağlık müdürlüğünce üzerinde isimleri yazılı kupa bardak takdim edildi. Konferans Salonunda düzenlenen sertifika töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.