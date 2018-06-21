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21 Haziran 2018 13:27

"Yoğurdun cilt yanığına faydası yok"

Eczacı Şükrü Ciravoğlu, güneşten kaynaklanan cilt yanıklarına yoğurt sürmenin hiçbir faydası olmadığını söyledi.


21 Haziran 2018 13:27


Ciravoğlu, yoğurdun cilt yanıklarında hiçbir faydasının olmadığını belirterek, "Yoğurt belki serinlik, ferahlık verebiliyor. Nemlendirici sağlıyor gibi algılanıyor olabilir ama böyle bir şey yok. Yanıkların ilaçla tedavi edilmesi gerekiyor. Yoğurt, diş macunu bunlar görüntü olarak ilk anda uyandırdığı hissiyat olarak iyi geliyormuş gibi algı oluşturabilir ama tıbbı bir geçerliliği yok" dedi.


Ciravoğlu, cilt yanıklarına yoğurt sürmek yerine hekime başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemiz koşullarında doktora ulaşmak kolay. Uzman doktora mutlaka ulaşmak gerekiyor. Güneş ürünlerini kullanmadan öncede doktora ulaşmak gerekiyor. Cildin tipine göre bunlar değişebilir" şeklinde konuştu.




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