YTB seçim lansmanını Kapıkule’de yaptı

Dönem milletvekilliği seçimlerine katılımlarını arttırmak için YTB olarak başlattıkları kampanyanın lansmanını Kapıkule’de gerçekleştirdi.

YTB, 63 ülkede, 123 temsilcilikte ve 30 sınır kapısında, bugün itibariyle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine katılımlarını arttırmak için ‘Türkiye için oy vakti’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın lansmanını Kapıkule’de gerçekleştirdi.

"Seçmen kütüğü yurt dışında olan vatandaşlarımız oylarını rahatlıkla kullanabilecekler"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bugün itibariyle 63 ülkede, 123 temsilcilikte ve 30 sınır kapısında oy verme işlemlerinin başladığını söyledi.

YTB Başkanı Eren, "7 Haziran ile 19 Haziran arası oy verme işlemleri 24 saat esasına göre yurt dışından anavatanlarına gelen vatandaşlarımız, seçmen kütüğü yurt dışında olan vatandaşlarımız oylarını rahatlıkla kullanabilecekler" dedi.

"Lansmanın sloganı; Türkiye için oy vakti"

Sınır kapılarından giren vatandaşlara YTB olarak hazırladıkları bilgilendirme paketinin içeriğini anlatan YTB Başkanı Eren, "İçerisinde çocuklarımız için bir masal kitabı var. Kurumumuzu anlatan bir broşür var. Sloganımızı, kampanyamızı içeren, ‘Türkiye için oy vakti’ni anlatan bir broşürümüz var. Yurt dışından anavatanımıza gelen vatandaşlarımız için her türlü bilgiyi bulabilecekleri bir cep rehberimiz var. Ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anavatanlarına gelen vatandaşlarımıza yönelik kaleme aldığı mektubunu da bu çantanın içerisinde vatandaşlarımıza takdim ediyoruz" ifadelerini kaydetti.