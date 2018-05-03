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03 Mayıs 2018 14:29

Yunan askerlerin gözaltına aldığı Türk kepçe operatörünün avukatı: "Serbest kaldı"

Edirne’de, Yunan askerler tarafından tampon bölgede gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan Türk kepçe operatörü serbest bırakıldı.

Yunan askerlerin gözaltına aldığı Türk kepçe operatörünün avukatı:

03 Mayıs 2018 14:29

Yunan mahkemesinin kararını açıklayan Musa Alerik’in Avukatı Hüseyin Sarıgezen, "5 ay hapis cezası, bin 500 euro da para cezası verildi. Kepçenin de müsadere kararı çıktı" dedi.


Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yunan Mahkemesi, kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi.



"Serbest kaldı"


Kararı açıklayan Musa Alerik’in avukatı Hüseyin Sıragezen, "5 ay hapis cezası, bin 500 euro da para cezası verildi. Kepçenin de müsadere kararı çıktı. Yalnız bu karar tecil edildiği için 3 yıl içerisinde benzer bir suç işlememesi halinde bu cezaları ödemeyecekler. Serbest kaldı. İadesi ile ilgili işlemler sürecek. Bugün veya yarın en geç Türkiye’ye dönmesi sağlanacak" diye konuştu.


Türk kepçe operatörünün oğlu Onur Alerik de babasının serbest kalma haberini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Sevinçli bir durum. Kısmetse dönecek. Mutluyuz" dedi.




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