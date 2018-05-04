Yunan mahkemesinin kararına itiraz edilecek

Edirne Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır’ın başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 8 gündem içi ve 2 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Başkan Vekili Çakır, CHP Belediye Meclis Üyesi olan Çiğdem Gegeoğlu’nun milletvekili aday adayı olmak üzere istifa ettiğini; yerine ise CHP Grubundan Nuray Yılmaz Geldi’nin göreve başladığını söyledi. Selçuk Çakır ayrıca 2-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılması ihtimalinden dolayı 9-15 Temmuz tarihlerine ertelendiğini belirtti.

Mecliste, I. Murat Mahallesi’nde 2 dönemdir muhtarlık görevinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden 1954 doğumlu İsmail İnak’ın isminin yaşatılması amacıyla isminin uygun bir caddeye ve sokağa verilmesi ile ilgili Edime Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın verdiği dilekçe de görüşülerek oy birliğiyle Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu’na havale edildi.

Yunan mahkemesi tarafından Gümrüklü sahada kepçe (hidromekle) çalıştığı sırada manevra yaparken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisinin 5 ay hapis ile bin 500 euro para cezasına çarptırıldığı ve araca el konulma kararı alındığı konuya da değinen Başkan Vekili Çakır, "Valimize, Emniyet Müdürümüze, Büyükelçimize, Gümülcine Başkonsolosu ve avukat Hüseyin Sıragezen ile tüm devlet yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hapis cezası ve para cezası ertelendi ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi. Hafta içerisinde böyle bir üzücü olay yaşadık. Hepimiz çok gayret gösterdik. Önemli bir konuydu. Üzüntü duyduk" diyerek tüm bu kararlara pazartesi gününden itibaren itiraz edeceklerini söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.