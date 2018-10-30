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Yunanistan sınırında uyuşturucu operasyonu

Edirne’de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi. Yunanistan'a geçiş yapmaya hazırlanan araç sürücüsü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yaptıkları araştırma ve titiz takip sonucunda, Yunanistan'a çıkış yapmak için Pazarkule Gümrük Kapısı'na gelen bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü P.K.'nin kullandığı otomobilde yapılan detaylı aramada, motor kısmındaki gizli bölmelere saklanan 30 paket halinde 17 kilogram 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sürücüsü P.K. Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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