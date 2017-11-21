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21 Kasım 2017 12:30

Yunanlar Türk yün halılara hayran

Yunanistan vatandaşları, Türk halılarına büyük ilgi gösteriyor.

Yunanlar Türk yün halılara hayran

21 Kasım 2017 12:30

Edirne’ye haftanın her günü alışverişe gelen Yunanlar, ev dekorasyonunda Türk motifli yün halıları tercih ediyor.


Haftanın 7 günü Edirne’ye gelen Yunan vatandaşları gıdadan, tekstile, temizlik ürünlerinden, mobilyaya kadar birçok ürünü Edirne’den alıyor. Özellikle Türk yün halılarına hayran kalan Yunanlılar, Edirne’deki halı mağazalarını tek tek geziyor. Aldıkları halıları paketleyen Yunanlılar, araçlarına koyarak memleketlerinin yolunu tutuyor.


Edirne’de halı mağazası sahibi Mesut Çınar, Yunan müşterilerinin Türk halılarına rağbet gösterdiğini belirterek, "Haftanın 7 günü Yunanistan’dan gelen müşterilerimiz var. Türk halılarını beğeniyorlar. Ucuz da buluyorlar Türk halılarını. Halıların kalitesini çok iyi buluyorlar. Bu aralar Yunanlara epey halı sattık. Kahverengi tonlardaki halıları çok seviyorlar. Ebatları bize yakın olduğu içinde Türk halılarını tercih ediyorlar. Doların yükselişte olması, kur farkından dolayı rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlar" dedi.




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