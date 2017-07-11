Yüzme kursu devam ediyor

Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Açık Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yüzme kursları, yoğun katılım ile sürüyor. Bu yıl, çeşitli kategorilere kayıt yaptıran tam 180 öğrenci havuzdan faydalanıyor.

Mevcut öğrenciler ile 6 grup halinde verilen kurslar, hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Servis ile ulaşımı sağlanan öğrencilerin, yüzme heyecanı yaşadı.

Vatandaşların da kullandığı havuzdan isteyenler, hafta içinde 17.00 ile 20.30 saatleri arasında, hafta sonları ise 12.00 ile 20.00 saatleri arasında faydalanabileceği bildirildi.