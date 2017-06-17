Zarları çocukları için salladılar

Bir alışveriş merkezinin düzenlediği Babalar Günü’ne özel tavla turnuvasında babalar çocukları için ter döktü. Pazar günü dereceye girenlerin belli olacağı turnuvada babalar çocukları için zarları salladı.

İlk gün 16 babanın katıldığı tavla turnuvasında Pazar günüde 16 baba yarışarak dereceye girenlere ödülleri verilecek.

AVM’nin pazarlama sorumlusu Gülfem Akhan yaptığı açıklamada, “Babalar Günü’ne özel bir tavla turnuvası düzenledik. Turnuvalar hafta sonu gerçekleşecek. Cumartesi günü 16 katılımcı, Pazar günü 16 katılımcı turnuvada yer alacak. Pazar gününün sonunda kazananlar belli olacak. Dereceye girenlere, lablet ve kol saati hediye edeceğiz. Tavla turnuvasında en iyi babayı belirleyeceğiz” dedi.