Zeki Engin: "Uzunköprü şehir içi ulaşımında tekelleşmeye son verin"

91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, ilçedeki toplu taşımada yaşanan sorunları anlattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Mazhar Müfit Kansu parkında basın açıklaması yapan 91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu ve Üyeleri, toplu taşıma ile ilgili yaşanan sorunların altında Uzunköprü Belediyesinin hukuka aykırı yaptırımları olduğunu ileri sürdü.

Konuyla ilgili yönetim kurulu adına konuşan 91 Nolu Uzunköprü Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Engin, "San-Ter kooperatifine üye 49 adet şehir içi minibüsünün taşımacılık faaliyeti ilçemizde ruhsatsız olarak fiilen devam etmektedir. Uzunköprü Belediyesi sebep olduğu bu hukuksuzluğu durdurmadığı gibi devam ettirmek için yargı kararına karşı hileli karar ve işlemler içerisindedir. Meclis kararı süregelen tekelleşmeyi ve San-Ter kooperatifine tanınmış hukuksuz imtiyazı onaylayıp yasaya aykırılığı devam ettirmektedir. Belediyece oluşturulan ve sürdürmek için çaba gösterilen San-Ter tekeli hukuka, kamu yararına, belediye yasasına ve devlet ihale kanununa açıkça aykırıdır" dedi.

Engin, "İhale ve rekabet şartları oluşturulmayarak Uzunköprü halkının modern araçlarla, kaliteli bir şehir içi ulaşım hakkı engellenmiştir. Şehir içi taşımacılık yapan araçların durumunu Uzunköprü halkı çok iyi bilmektedir. Uzunköprü halkından, şehir içi ulaşımda modern ve kaliteli araçlarla yapılması gereken ulaşım hizmetini neden esirgiyorsunuz? Uzunköprü Belediyesinin saygıdeğer meclis üyelerini ve bürokratlarını son kez uyarıyoruz. İhalede açıklık ve katılımı engelleyen pazarlık usulü ihale yöntemi açıkça suçtur. Mahkeme kararını derhal uygulayın. Uzunköprü şehir içi ulaşımında tekelleşmeye son verin" şeklinde konuştu.