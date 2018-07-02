Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın Edirne turizmini geliştirmeye ve turizmin katma değerini artırmaya yönelik çalışmaları çerçevesinde ETSO ile Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülen “Trans Gourme Tour” Projesi ortakları, ETSO’da basın toplantısı düzenledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, toplantının ilkini Harmanlı’da ikincisini de Edirne’de yaptıklarını belirtti. Zıpkınkurt, projenin kente bir çok açıdan ivme katacağını belirterek, “Amacımız yöresel lezzetleri, tatları iki ülke insanlarının tatması veya sürdürülebilir olması. Bu tatlar bildiğiniz gibi yöresel ve köylerimizde büyüklerimizin yaptığı tatlar. Bunu her yıl oda başkanımızla beraber bir ayağını Bulgaristan’da bir ayağını Edirne’de yapma kararı aldık. Şehrimize ciddi anlamda hem turist hem gastronomi anlamında ivme kazandıracağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı çalışmalar da yapıyoruz, saray mutfağının gelişmesi anlamında. Dört yıldır odamızın gastronomi ile ilgili ciddi çalışmaları var. Dört yıldır odamız bu işe ciddi emek harcadı. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız sürecek” dedi.

“Türk mutfağına hayran kalıyorlardı”

Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mako Arnaudov, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu fikrin hayata geçmesi bize çok şeyler kazandıracak. İki devletin çok zengin bir tarihi geçmişi olduğundan sadece bizlere değil tüm dünyaya da gösterecek çok şeyleri vardır. Ben Avrupa’dan Türkiye’ye çok misafir getirdim. Burada yiyecek mekanlarında tatlı yemeklere hayran kaldıklarını ve nasıl hazırlandığını söylüyorlardı. Türk mutfağına hayran kalıyorlardı. Bulgaristan şarapları içinde aynısını söyleyebiliriz. O nedenle projemize uluslar arası gurme adını verdik. Amacımız sadece iki ülke faaliyetlerini burada gerçekleştirmek değil, bu faaliyetleri sınır dışına da taşımak, turist getirmek, bu faaliyetimizi zenginleştirmek amacındayız” şeklinde konuştu.