10 tane ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 10 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde 7.65 mm çapında 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü N.D. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.