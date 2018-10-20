10'uncu kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 10'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı'nda bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp işçisi Mehmet A. (65) 10'uncu katta çalıştığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Şahsın düştüğünü iş arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.