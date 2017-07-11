15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretleri ile başladı

15 Temmuz etkinlikleri Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Elazığ’da da şehit kabirlerine ziyaretlerle başladı. ’15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Günü’ anma programı çerçevesinde İcadiye, Garnizon ve 15 Temmuz Şehitlikleri ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinde Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit yakınları ile birebir görüştü ve onlara kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu iradenin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı kadar kıymetli olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "15 Temmuz gecesi toplumumuzun bütün kesimleri çok büyük bir fedakarlık ortaya koydu ve bu hain kalkışmayı bastırdı. Vatandaşlarımız cumhurbaşkanımızın öncülüğünde meydanlara inip bu badireyi ülkemizin atlatmasında büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Allah 249 şehidimize gani gani rahmet eylesin" dedi.

15 Temmuz gecesi 249 vatan evladının hainler tarafından şehit olduğunu vurgulayan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise "15 Temmuz gecesi 2 bin 193 gazimiz vardı. 15 Temmuz acı bir geceydi. FETÖ bugüne kadar Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir kalkışma eylemi gerçekleştirdi. Ancak asil milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın çağrısı ile birlikte sokakları doldurdu ve o gece hainlere fırsat vermedi" diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk’de, ülkenin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece bu hain girişimlerin her zaman püskürtüleceğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde milleti bölmek ve kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyen hainlerin emellerine ulaşamadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "15 Temmuz’un seneyi devriyesinde şehitlerimizin mekanlarında andık, dualarımızı yaptık ve Kur’an-ı Kerim okuduk. Bir hafta boyunca valiliğimiz ve il başkanlığımızla birlikte etkinliklerimiz devam edecek. 15 Temmuz ruhu hiçbir zaman kaybolmayacak" diye kaydetti.

Şehitlik ziyaretlerine Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkapı, Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Siyasi Parti İl Başkanları ve şehit yakınları katıldı.