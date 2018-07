15 Temmuz’da Elazığ Belediyesinden anlamlı açılış

Elazığ Belediyesi tarafından FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Şehitleri ismi verilmesi kararıyla inşası başlayan spor salonunu tamamladı. Salonun açılışı için gerçekleştirilen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Milletvekilleri Gürsel Erol, Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan salonunun 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu olarak hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "251 şehidimizin her anını, her mücadelesini burada spor yapan gençlerimiz asla ve asla unutmayacak. 15 Temmuz gerçeği hiçbir zaman unutulmayacak. Elazığ olarak Cumhurbaşkanımıza minnettarız ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu salonun bütün spor yapan gençlerimiz için, milletimiz için, Elazığ’ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elazığ Belediyesi olarak spora her türlü desteğimiz devam edecek” dedi.

Elazığ’ın vatan, millet bağlılığı ile müstesna bir şehir olduğunu aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Türkiye’de böyle müstesna 5 şehir yazın deseniz ilk sıraya hemen Elazığ’ı yazarsınız. 15 Temmuz’da olduğu gibi hemen meydanlara koşmuş. Hem de bulunduğu bölgede teröre karşı sağlam bir duruş ortaya koymuş, ülkesi için ne gerekiyorsa yapmıştır. Elazığ halkına çok şey borçluyuz. İnşallah bu sorumluluğu yerine getirmek gayretinde olacağız. Bu salondan dolayı Gençlik Spor Müdürlüğü teşkilatını, hem de kıymetli belediye başkanımızı ve onun nezdinde tüm ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise konuşmasında spor salonunun şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından çeşitli spor dallarındaki sporcular gösteriler sundu. Daha sonra protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu hizmete açıldı.