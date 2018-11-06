1,5 yıl önce evden çıktı bir daha haber alınamadı

Kocaeli'den Elazığ'a gelen ardından kızına "Tunceli'ye gidiyorum" diyen 89 yaşındaki İsmail Çelik'ten, 1,5 yıldır haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Şah İsmail Çelik, geçen yıl Mayıs ayında tatil için önce Elazığ'a geldi. Ardından kızına 'Tunceli'ye geçiyorum" diyen Çelikten bir daha haber alınamadı. Kızı Sevgi Çelik'in kayıp başvurusu yapmasına rağmen, yapılan tüm aramalar da sonuç vermedi. Aradan 1,5 yıl geçtiğini ve umudunu yitirmediğini belirten Sevgi Çelik, görenlerden yardım istedi.

24 Mayıs 2017 tarihinde babasıyla Elazığ'da bulunduğu sırada görüştüğünü “Tunceli'ye gidiyorum” demesinin ardından kaybolduğunu aktaran Sevgi Çelik, “Durumu güvenlik güçlerine bildirdim. Babama ulaşmak için güvenlik güçleri uzun süre arama yaptı ancak bir sonuç elde edilemedi. Tunceli Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Beldesi'nde yakınlarımız olduğu AFAD ekipleri oraya gitmiş olabileceğini düşünerek uzun süre çevre köylerde arama çalışması yaptı. 7 köyü tek tek gezen ekipler, babama dair bir ize rastlayamadı” dedi.

Bir buçuk yıldır babasına ulaşamaması nedeniyle perişan olduklarını belirten Çelik, görenlerin güvenlik güçlerine yada kendilerine haber vermesini istedi.