16 ayrı suçu, 7,5 yıl hapis cezası olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı

Elazığ'da 16 ayrı suçtan aranan ve 7,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, hırsızlık yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harput Mahallesi Pancarlık mevkiinde bir evden hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin Abidin D. (25) olduğu, 16 suçtan arandığı ve kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 17 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınarak adliyeye sevke edilen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.