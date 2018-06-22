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22 Haziran 2018 12:48

16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi öldü

Elazığ’da temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki kuyuda elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

16 metrelik kuyuda elektrik akımına kapılan işçi öldü

22 Haziran 2018 12:48


Olay, merkeze bağlı Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G’ye ait bahçede bulunan 16 metrelik kuyunun temizlenmesi için 61 yaşındaki Günaydın Cankara kuyuya indi. Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı. Bahçe sahibinin çocukları tarafından fark edilen Cankara’nın kurtarılması için sağlık, itfaiye, il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkartılan işçi ambulansa alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cankara’nın cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.




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