16 Nisan Halk Oylaması

Anayasa Değişikliği Referandumu için Elazığ’da sabahın ilk saatlerinde oylar kullanılmaya başlandı. Sandık başına giden Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’da oyunu kullandı.

Elazığ’da 405 binin üzerinde seçmenin oylarını kullanacağını belirten Vali Murat Zorluoğlu, “İlimizde vatandaşlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren oy kullanmak üzere sandıkların bulunduğu bölge ve okullara geldi. İlimiz genelinde referandum süreci ve oy verme işlemi ile alakalı herhangi bir sorun oluşmadı” dedi.

Bugünün Türkiye’nin karar vereceği gün olduğu ifade eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise, “Güzel bir bahar günü ve inşallah sonuçları da bahar gibi yansır. Seçimin güven ve huzur için geçmesi ülkemiz için önemlidir. Artık söz milletin. Hep milletin iradesine üstünlük tanıdık. Demokrasinin de vazgeçilmez unsuru olan millet iradesinin üstünlüğüne inandık. Artık sonuç ne olursa olsun başımızın tacı olacak” diye konuştu.

Elazığ genelinde 405 bin 354 seçmenin sandıklara gidip oy kullanacağını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların saat 16. 00’a kadar halk oylamasına ilgi ve alaka göstereceğini dile getirdi.

Ülkenin geleceğini etkileyen önemli halk oylamalarından birinin gerçekleştiğini vurgulayan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demidağ’da, ülkeyi daha aydınlık günlere taşıyacak sonuçların çıkacağına inandığını belirtti.