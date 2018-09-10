16 yaşında babasının 'madalya' hayalini gerçekleştirdi

Babasının uzun yıllar sürdürdüğü Kick Boks kariyerinde alamadığı madalyayı, kızı Elif Sultan Yaşar 16 yaşında ilk katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak elde etti. Babasının hayalini gerçekleştiren genç sporcu, aldığı madalyayı da babasına hediye etti.

Elazığlı 16 yaşındaki sporcu Elif Sultan Yaşar, profesyonel sporculuk kariyerinin ilk turnuvası olan ve geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan Turkish Open Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde 2. oldu. Katıldığı ilk turnuvadan dünya 2.'liği ile ayrılan Elif'in bu başarısı, başta eski Kick Boks sporcusu olan babası Fatih Ahmet Yaşar ve antrenörü Zülfü Topuz olmak üzere herkesi sevindirdi.

Elif Sultan Yaşar, aldığı madalyayı uzun yıllar sürdürdüğü sporculuk kariyerinde madalya alamayan ve kendisini de Kick Boks'a yönlendiren babasına armağan etti.

Genç sporcunun babasının da eski sporcuları olduğunu ifade eden Milli Kick Boks Antrenörü Zülfü Topuz, “Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi imkansızlıklardan dolayı devam ettiremedi. Kendisine nasip olmadı ama Elif daha azimli bir çalışma neticesinde girmiş olduğu ilk turnuvada 2.'lik madalyası kazandı. İnşallah ileride daha büyük başarılar alacağını temenni ediyoruz” dedi.

Elif Yaşar: "Babamın hayalini gerçekleştirdim"

Kick Boks'a 5 yıl önce başladığını hatırlatan Elif Sultan Yaşar, “Spora başlamamın en önemli nedenlerinden birisi de babam. Çocukluğundan beri bu sporla uğraştı ama bazı imkansızlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldı. Ben onun hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Sporu ciddi bir şekilde, azimle yapıyorum. Başaracağıma da inanıyorum. Gerek yurt dışında olsun, gerekse ülkemde İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Babam uzun yıllar spor yaptıktan sonra hiçbir turnuvada madalya alamadı ve ben şu an onun hayallerini gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

Ahmet Yaşar: "Yarım kalan özlemim tamamlandı"

Ailesinden destek göremediği için sporu bırakmak zorunda kaldığını belirten baba Fatih Ahmet Yaşar, “O dönem maçlarımızı yarım bıraktık, bir nevi küstük. Benim alamadığım madalyayı çok şükür çocuğum aldı. Bundan dolayı çok mutluyum. Yarım kalan bir özlemim tamamlanmış oldu. Diğer ailelere de önerim; çocuklarının arkalarında durmaları. Sporda en önemli kural annenin ve babanın çocuğa sonuna kadar destek olmasıdır. Bu çocuğa özgüven verir ve çocuğa başarı getirir” açıklamasında bulundu.