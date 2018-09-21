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2 kişiyi bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi gitti

Elazığ’da bir çay ocağında oturan 2 kişiyi bıçaklayan şahıs, elindeki bıçakla bir süre bekledikten sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden ayrıldı.

Elazığ'da bir çay ocağında oturan 2 kişiyi bıçaklayan şahıs, elindeki bıçakla bir süre bekledikten sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden ayrıldı.


Olay, merkez Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs çay ocağında oturan 2 kişiyi bıçakladı. Ardından bir süre cadde üzerinde elinde bıçakla bekleyen şahıs vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şahsı belirleyerek yakalama çalışması başlattı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

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