2 operasyonla açılamayan kapalı kalp damarları Elazığ'da 40 dakikada açıldı

3 kalp damarı tıkalı olduğu için 2 kez operasyon geçiren ancak sonuç alınamayan hasta, Elazığ'da 40 dakikalık operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Adana'da ikamet eden 2 çocuk babası Nusret Özdemir (45), yaklaşık 5 ay önce ani bir rahatsızlıkla hastaneye başvurdu. Kalp damarlarının üçünün tıkalı olduğu tespit edilen Özdemir, tedavi altına alındı. Tedavi süresince 2 operasyon geçiren Özdemir'in damarları açılamadı. Durumu ciddileşen Özdemir, bir doktorun tavsiyesi üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı'ya başvurdu. Prof. Dr. Dağlı tarafından Kronik Total Oklüzyon yöntemiyle tedavi edilen ve tıkalı olan damarlarına 3 tane stent takılan Özdemir, sağlına kavuştu.

Adana'da geçirdiği operasyonlardan daha kısa bir süre içinde tedavisinin gerçekleştiğini dile getiren Nusret Özdemir, “Adana'da Haziran ve Temmuz aylarında iki defa anjiyo oldum. Kalbimin üç ana damarında ve bir tanesinin yüzde yüz tıkanmış olduğunu söylediler. Adana'daki operasyonda açamadılar. Ondan sonra başka bir arayışın içine girdik. Başka doktorlarla görüştük. Adana'da özel bir hastanede görev yapan bir doktorun yanına gittim. Bu yüzde yüz tıkalı damarlar farklı yöntemlerle açılıyormuş. Fakat kullanılan materyallerin sıkıntılı ve ekonomik nedenden dolayı temin edemedikleri için bizi buraya yönlendirdiler. Ben de özel hastanelerde bu malzeme var diye Adana'daki özel hastanelerle görüştüm. Çok yüksek rakamlar söylediler. Üniversitemizdeki hocamız da Medical Park Elazığ Hastanesinde Prof. Dr. Mustafa Necati Dağlı'yı tavsiye edince onunla iletişime geçtik ve Elazığ'a geldik. Damarların açılıp açılmayacağı konusunda ciddi stres içindeydim. Üç tane stent yerleştirildi. Sağlığıma kavuştum"dedi.

"40 dakikalık operasyonla açtık"

Daha önce açılamayan bir damarı açmış olmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ise, “Hastamız şifa bulduğu için çok mutluyuz. Adana'dan gelen yüzde yüz tıkalı kalp damarı olan hastamızdı. Haziran ayından beri yaklaşık olarak 5 aydır bu hastalıktan muzdaripti. Damarları kireç tutmuş. Dolayısıyla damarları yüzde yüz tıkalı olduğu için Adana'da bir merkezde açılması için hastamız çeşitli hastaneler ve doktorlarla görüşmüş. Hatta iki defa da açılma teşebbüsü yaşamış. Sonucunda kalp damarları açılamamış. Oradaki bir doktor arkadaşımız tavsiyesi üzerine benimle iletişime geçti. Anjiyo görüntülerini izledikten sonra hastanemize davet ettim. Davet sonrası hastamız geldi. Geldiği sırada hastamızın metabolik olarak kan seviyeleri biraz düşüktü, onları tamamladıktan sonra yüzde yüz tıkalı işlem prosedürü uygulayarak hastanın damarını yaklaşık 40 dakikadan kısa bir süre içerisinde açtık. Ardından 24 saat gibi bir sürede hastamız taburcu seviyesine geldi. Hastada herhangi bir olumsuzluk olmadı. Hatta diğer açılma teşebbüslerinden daha hızlı ve daha konforlu bir girişim olduğunu kendisi ifade etti” açıklamasında bulundu.