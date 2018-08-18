2 yıl önce yaşanan terör saldırısı yıldönümünde unutulmadı

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis şehit olurken 251 kişi de yaralanmıştı. Olayın üstünden 2 sene geçmesin rağmen vatandaşlar dehşet anlarını unutmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu yerin "Millet Bahçesi"ne dönüştürüleceğini açıklamasından mutluluk duyan vatandaşlar, aynı zamanda saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK’ya lanet okudu.

Patlamayı duyunca koşarak olay yerine geldiğini belirten İbrahim Gençoğlu, "Korkunç bir manzaraydı. Neyin ne olduğunu anlamakta güçlük çektik. Allah bir daha günleri yaşatmasın. Allah devletimize ve milletimize sağlık, dirlik ve huzur versin. Zalimlere de bir daha fırsat vermesin. Teröre lanet olsun. Cumhurbaşkanımız buranın Millet Bahçesi olacağını açıkladı. Biz de sevindik. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir" dedi.

Selami Gökalp isimli vatandaş, "Her yer simsiyahtı. İnsanlar doluydu. İlk ne olduğunu anlamadık. Acaba benzinlikte mi bir şey oldu dedik. Hemen dışarı çıktık. Sonra emniyete baktık ve durum çok kötüydü. Aşırı bir duman ve kalabalık vardı. En kalleş ve berbat bir örgüttür. Ne çocuk ne kadın ne de büyük dinliyor. Öyle kahrolası insanlar ki 11 ayık bebeği şehit ediyorlar" diye konuştu.

Patlamanın 2 sene önce olduğunu ve emniyet binasının yıkıldığını dile getiren Cemil Yıltekin, "Emniyet başka yere taşındı. İnsanların kendi ülkesine yaptığı bir takım kötü şeyler var ve bunların olmaması lazım. Biz bir devlet, bir bayrak altında yaşıyoruz ve biz hep bir olmalıyız. Ülkeyi dışarıdan veya içeriden sevmeyen olabilir. Biz bunların olmaması için hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bulunmamız gerekiyor"ifadelerini kaydetti.