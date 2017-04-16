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16 Nisan 2017 10:17

2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı

Elazığ’da 39 yaşındaki kas hastası Ahmet Karabulut, halk oylamasında oy kullanmak için 2 yıl sonra evinden dışarı çıktı.

2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı

16 Nisan 2017 10:17


5 yıl önce yakalandığı kas hastalığı nedeniyle son 2 yıldır hiç dışarı çıkamayan, sağlık hizmetlerini ise Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmetleri Biriminden alan 39 yaşındaki Ahmet Karabulut, oyunu kullandı. Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimi tarafından Kırklar Mahallesi’ndeki evinden sedye ile alınan Karabulut, ambulansla oy kullanacağı Harput Anadolu Lisesine götürüldü. Karabulut, 2089 nolu sandıkta oyunu kullandı.


İki yıldır ilk defa dışarı çıktığını aktaran Karabulut, "Sadece oy kullanmak için çıktım. Allah devletimizden razı olsun. Herkes gelsin oyunu kullansın. Sağlık Bakanlığı son zamanlarda engelliler için inanılmaz şeyler yapıyor. Yetmez ama ilerisi için umut veriyor. Daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.


Elazığ’da evde bakım hizmeti alan 2 bin 420 kişiden 145’inin oy kullanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde oluşturulan 45 kişilik ekibin 11 ambulansla oy kullanmak isteyen 145 vatandaşı sandıklara götüreceği öğrenildi.




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