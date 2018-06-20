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20 Haziran 2018 17:00

22 bıçak darbesine 4 müebbet hapis

Elazığ’da bir kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan 4 kardeş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 bıçak darbesine 4 müebbet hapis

20 Haziran 2018 17:00


26 Kasım 2017 tarihinde merkez Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:74’te meydana gelen olayda, iddiaya göre babaları kuzen olan Y.E.K. ile F.Y.K. kavga etti. Kavganın ardından aynı gün akşam üzeri evlerinin önünde çocuklardan Y.E.K’nin amcası Yılmaz Kaya ile F.Y.K. ve ağabeyleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 4 kardeş, Yılmaz Kaya’yı 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayet sonrası yakalanarak tutuklanan F.Y.K., M.F.K., M.B.K. ve S.K. hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanıklar F.Y.K., M.F.K., M.B.K ve S.K ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında, tüm sanıkların kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa sonrası savunma yapan sanıklardan F.Y.K., kendisinin maktule vurmadığını belirterek, "Böyle bir şey olacağını bilseydim Yunus Emre’nin bana saldırdığını kimseye söylemezdim” dedi.


Suçlamaları kabul etmeyen M.F.K. ise kendisinin kavgada olmadığını ileri sürerek, böyle bir olayın olmasını da kesinlikle istemediğini ifade etti.


Olay yerinde maktulün kendilerine saldırdığını iddia eden M.B.K., “Onlar saldırdı diye ben de karşılık verdim, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diyerek savunmasını yaptı.


Diğer sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, 4 sanığa da Türk Ceza Kanunu’nun 81/1 maddesi gereğince kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cinayet, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.




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