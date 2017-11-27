Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarında şairler şiirlerini seslendirip, türkü söyledi.

15 Temmuz Şehitleri anısına "Vatan" temasıyla 24. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları programı gerçekleştirildi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde 2 gün boyunca süren programlarda Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kosova ve Kerkük’ten katılan şairlerin seslendirdiği şiirlerin yanı sıra yöresel türkülerde söylendi.

24. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nda birçok farklı ülkeden ve farklı bölgelerden şairleri Elazığ’da konuk ettiklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, “Bizim vatanımızın sınırları içerisinde sadece Anadolu yok. Anadolu’nun dışında Azerbaycan, Türkmenistan, Kosava, Bosna, Makedonya var. Bizim sesimiz soluğumuz, dünyamız her yıl olduğu gibi bu yılda şehrimizde yankılandı. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarını bu yıl 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenledik ve konusunu vatan olarak belirledik. Bizim vatan hususunda hassasiyetimiz yüksek. 15 Temmuz şehitlerimizin ve bundan önceki ve sonraki şehitlerimizin unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Hazar Şiir Akşamlarını şehitlerimize atfettik” dedi.

2 gün devam eden programlar kapsamında, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kosova ve Kerkük’ten katılan şairler kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdi.