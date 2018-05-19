3 günlük yasın ardından davul ve klarnetle sesiyle uyandılar

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlileri şehit etmesi nedeniyle Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilmiş ve Elazığ’da da 3 gün boyunca sahurda davul ve klarnet çalınmama kararı alınmıştı. Milli yasın sona ermesiyle beraber Elazığlılar, sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı. Merkez Abdullahpaşa Mahallesinde de davul ve klarnetçiler, pikap arkasında mahalleyi gezerek vatandaşı sahura uyandırdı. Bazı vatandaşlar, pikabın önünü keserek halay çekip, çiftetelli oynayarak Ramazan’ın gelişini kutladı.

Ülkede 3 günlük milli yas ilan edildiğini ve bu kapsamda tüm mahalle muhtarları olarak davul klarnet çalmama kararı aldıklarını belirten Abdullapaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “3 gün bitti. Tüm mahallerde davul klarnet çalınacak. Mahallemizde de şuan hazır. Vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

25 senedir davul çaldığını dile getiren 60 yaşındaki Abdulkadir Gözlü, “25 senedir davulcuyum. 5 senedir mahallenin Ramazan davulunu çalıyorum. Vatandaşları sahurda kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Geleneksel olarak bu devam ediyor” diye konuştu.