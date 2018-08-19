3 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametinden Elazığ’a seyir halinde olan Veysel Başar idaresindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, park halindeki 21 BB 019 plakalı tıra çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Başar, Nihat ve Fırat Kızılçam hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken olay anıda güvelik kamerasına yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otomobilin park halindeki tıra çarpma anı görülüyor.

Öte yandan, Amasya’da askerlik görevini yapan Fırat Kızılçam’ın Sivas’a geldiği bunun üzerine babası Nihat’ın iş arkadaşı ile alıp Bitlis’e gitmek için dönüş yolunda oldukları öğrenildi.