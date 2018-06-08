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08 Haziran 2018 19:00

3 yaşındaki Esma’nın bir karış suda öldüğü ortaya çıktı

Elazığ’da 3,5 yaşındaki Esma’nın oyun oynarken yarım metre genişliğindeki 5-10 santimlik derinlikte su akan kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 yaşındaki Esma’nın bir karış suda öldüğü ortaya çıktı

08 Haziran 2018 19:00


Olay, dün Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,3,5 yaşındaki Esma Kali, parkta oyun oynarken, parkın içinden geçen yarım metre genişliğinde büyük bir bölümü demir ızgara ile kapalı sulama kanalına açık olan yerden düştü. Esma’dan haber alamayan ailesi aramaya çıktı. Parka bakan dede, torununu su kanalında bularak çıkarttı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.


Parktan geçen su kanalının bazı yerlerinde demir ızgara olmaması nedeniyle 5-10 santimlik suyun küçük bir çocuğun ölümüne neden olması ihmali gözler önüne serdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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