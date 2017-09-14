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14 Eylül 2017 11:52

3 yaşındaki İsa, 50 santimlik havuzda boğuldu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, komşusunun bahçesinde bulunan 50 santimetre yüksekliğindeki sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

3 yaşındaki İsa, 50 santimlik havuzda boğuldu

14 Eylül 2017 11:52


Olay, ilçeye bağlı Karınca köyünde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki İsa Aydın’ın, evde olmadığını fark eden ailesi, aramaya başladı. Yapılan arama çalışmasında küçük çocuğun, cansız bedeni komşularına ait bahçede bulunan 6 metre uzunluğundaki 50 santimetre yüksekliğindeki sulama havuzunda bulundu.


Olay yerinde jandarma ekipleri ve savcı inceleme yaparken, küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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