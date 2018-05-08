300 yıllık konak restore ediliyor

Restorasyonun bitmesinin ardından konağın kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olması hedefleniyor.

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen 18. yüzyıla ait Sağır Müftü Konağının restorasyonuna yönelik çalışmalar başlatıldı. Harput’un girişinde bulunan ve önemli bir yere sahip olan 300 yıllık tarihi konağın, aslına uygun şekilde yapılması için başlatılan restorasyon hızlı bir şekilde ilerliyor. Konağın restorasyonu tamamlandıktan sonra kültür sanat adına yapılacak etkinliklerin merkezi olması hedefleniyor.

Konak’ta daha önce basit onarım çalışmalarının yapıldığını belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, “Fakat yapılan müdahalelerdeki eksik ve zayıf noktaları yeniden ele aldık. Yapıyı yeniden güçlendirerek turizme kazandırılması için esaslı onarım ve restorasyon projesini güncelledik. Ardından Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje onayladıktan sonra 2017 yılı içerisinde konağında restorasyon ihalesine çıktık. Şuanda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Konak 18. yüzyıl yapılarından biridir. Geneline bakarsan 300 yıllık konaktır. Bu konak restorasyonu tamamlandıktan sonra Elazığ’da ve Harput’ta kültür sanat adına yapılacak olan tüm etkinliklerin merkezi olacak” dedi.

Konağın Harput’un girişinde olmasından dolayı önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Atıcı, “Elazığ’da yüksekten bakılan bir mevkide olduğu için bu konağın özellikli bir yanı bulunmaktadır. Konak, restorasyonu tamamlandıktan sonra kültür ve sanat etkinlikleriyle birlikte Harput’a bir canlılık kazandıracaktır. Çalışma neticesinde belediye tarafından buraya getirilen misafirler, burada ağırlanacaktır. Burada yöresel ev yemeklerimizden tutunda kürsü başı etkinliklerinin yapılacağı bir alan olarak kullanılacaktır. Konak aslında 2 yapının birleşiminden oluşmaktadır. İlk olarak bin 700’lü yıllarda yapılan konak tek yapı ölçeğinde iken, daha sonraki dönemlerde ihtiyaç ile bitişindeki konak ile birleşerek ortasındaki avlu ile birlikte tüm bir hale gelmiştir” diye konuştu.

Müdahale edilirken doğal taşların kullanıldığını ifade eden Atıcı, “Tesisat boruları çekilmektedir. Doğalgaz tesisatları güncelleniyor ve yenileniyor. Zemin ve tavan ahşap döşemeler değiştiriliyor. Bazı noktalarda kullanılan taşlardaki kırılmalar neticesinde yeniden doğal taşlar kullanarak ayakta kalması sağlanıyor" şeklinde konuştu.