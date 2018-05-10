39 engelliye davullu zurnalı askerlik

Kolordu Komutanlığı girişinde karşılanarak 1 günlük temsili askerlik yaptı. Askerlik yapan engelliler, askeri araç ve helikoptere binme deneyimi yaşarken, aileleri ile karavanadan yemek yedi.

8. Kolordu Komutanlığı’nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 39 engelli için 1 günlük temsili askerlik programı yapıldı. Askerlik için Komutanlığa gelen engelliler davul ve klarnetle karşılandı. Kayıtlarını yaptırarak, komutanlardan askerlik eğitimi alan engellilere, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden bulunan bazı silah, askeri araç ve helikopterler tanıtıldı.

Eğitimlerini tamamlayan engelliler düzenlenen törenle yemin etti. Yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından programa katılan protokol üyeleri tarafından engellilere terhis belgesi verildi.

Her yıl Mayıs ayında temsili askerlik faaliyetini yaptıklarını aktaran 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, bu yıl 39 gencin katılmak için başvuru yaptığını söyledi.

Temsili askerlik için başvuran engellileri nizamiyede karşıladıklarında gözlerindeki pırıltıdan vatan sevgisi ve askerlik aşkını hep birlikte gördüklerini belirten Korgeneral Erbaş," Sevgiyle hasret kaldıkları üniformalarını giydiler. Bu üniformalar ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, gazi ve şehitlerimizin giydiği kutsal üniformalardır diye konuştu.

Son olarak aileleriyle bir araya gelen engelliler, onlarla birlikte karavanadan yemek yedi.

programa Vali Yardımcıları Mehmet Fevzi Dönmez, Erkan Kaçmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, temsili askerlik yapan engellilerin aileleri ve askeri erkan katıldı.