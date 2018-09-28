3'üncü Pulmoner Vasküler hastalıkları eğitim programı Elazığ'da yapıldı

Pulmoner Vasküler hastalıkları uygulamalı eğitim programının 3'üncüsü Elazığ'da düzenlendi.

Türk Kardiyoloji Derneği ve Fırat Üniversitesi tarafından organize edilen Pulmoner Vasküler hastalıkları eğitim programı gerçekleştirildi. Özel bir otelde yapılan seminer kapsamında, Türkiye'den 22 devlet üniversitesinden temsilciler, kliniklerde çalışan 50 öğretim üyesi ve bir çok uzman hekim katıldı.

Pulmoner vasküler (akkciğer, kalp damar) hastalıklarının son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farkındalık oranı giderek artan bir hastalık olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Akbulut, “Bu hastalığın önemli bir özelliği bir çok hastalıktan sonra gelişmesi ve daha da önemlisi tanısının zor konulmasıdır. Bu münasebetle bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımızın belli bir uzmanlık seviyesinin üzerinde olması gerekmektedir. Çünkü kardiyoloji uzmanı ya da göğüs hastalıkları uzmanı olması gerekmektedir. Biz de bu farkındalık oranını dünyaya paralel olarak paydaşlarımızda eşit düzeyde ülkemizde de farkındalık oranını arttırmak bir araya geldik"dedi.

İlk önce 2014 yılında bir proje kurarak yola çıktıklarını anımsatan Prof.Dr. Akbulut;" Bu proje grubunun ilk hedefi Türkiye'deki hasta dağılımlarını belirleme ve bu hastalıklardan muzdarip insanları tespit etmek üzerineydi. SIMURG çalışmasıyla başarıya ulaştık. Türkiye'deki hasta profilini az çok böylece ortaya koyduk. Akabinde bu hasta profilinin dünyadaki hasta profiliyle bağdaşmadığını özellikle kayıt altına alınan hasta sayılarının daha az olduğunu gördük. Bu hastaların tanılarının tam konulmaması hasebiyle uzun yıllar farklı hastalıklar adı altında tedavi gördükleri ya da yanlış tedavi gördükleri ve bu münasebetle hastaların çoğu hayatlarını kaybettiğini tespit ettik. Bundan dolayı ilk önce ülkemizde uzman ekibi yetiştirilip bu hekimlerin bu hastalıklara yönelik kendi bölgelerinde özellikle faydalı olmaya yönelik bir çabaya girdik. Bu yüzden de çalışma grubu olarak 4 eğitim bölgesi belirledik.İlk iki toplantıyı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Koşuyolu Marmara Üniversitesinde gerçekleştirdik. 3'üncü toplantıyı Elazığ'da şuan gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'de Kardiyoloji aynı zamanda Göğüs Hastalıkları, Romatoloji uzmanı ve Kaplama Cerrahi Uzmanları bu teorik programda faydalanacaklar. Hekimler Türkiye'nin dört bir yanında yönlendireceğiz. Böylece bu hastalığın tedavisini doğru bir şekilde bir nebze katkıda bulunmuş olacağız“ifadelerini kullandı.

Eğitim semineri daha sonra sunumlarla devam etti.