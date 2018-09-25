İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

40 metre yüksekliğinde 66 yıllık baca bölgenin simgesi olacak

Elazığ’da 66 yıl hizmet veren ve ömrünü tamamlayan tuğla fabrikasının yıkımının ardından 40 metre yüksekliğindeki baca bölgenin simgesi olması nedeniyle bırakıldı.

Elazığ'da 66 yıl hizmet veren ve ömrünü tamamlayan tuğla fabrikasının yıkımının ardından 40 metre yüksekliğindeki baca bölgenin simgesi olması nedeniyle bırakıldı.


Elazığ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunun 1952 yılında yapıldığı öğrenilen tuğla ve kiremit fabrikasının ömrünü tamamlamasının ardından bölgeden yol geçeceği için yıkımı yapıldı. Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu yıkım işlemi sona eren fabrikada sadece 40 metre yüksekliğindeki 66 yıllık baca kaldı. Bacanın başta Hicret Mahallesi olmak üzere bölgede simge olarak kalması planlandığı öğrenildi. Trenlerin geçiş güzergahında bulunan baca, yapılacak çalışmanın ardından ışıklandırılarak alt kısmının düzenleneceği bildirildi.


1962 yılından itibaren faaliyette bulunan tuğla ve kiremit tesisini 2018 yılı itibariyle durdurduklarını belirten işletme Müdürü Erkan Bingöl, 40 metre yüksekliğinde olan bacanın 1980'li yıllara kadar çalıştığını o tarihten sonra tuğla üretimine geçildiği için kullanılmadığını aktardı.


En son yapılan imar değişikliği ve fabrikanın ömrünü tamamlamasıyla binaların yıkıldığını aktaran Bingöl, "Ancak bacayı yıkmıyoruz. Bacamızı restore edip aydınlatma yapıp altındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşların gelip burada dinlenebileceği bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Zaten 60 küsur yıldır bu baca burada duruyor. Biz isteriz ki bir 60-70 yıl daha Elazığ'ın simgesi olarak var olmaya devam etsin" dedi.


Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da yıkım yapılan fabrikanın bulunduğu bölgeden önemli bir ana yolun geçeceğini mahalleli ile yıkım startını verdiğinde açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.