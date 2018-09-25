40 metre yüksekliğinde 66 yıllık baca bölgenin simgesi olacak

Elazığ'da 66 yıl hizmet veren ve ömrünü tamamlayan tuğla fabrikasının yıkımının ardından 40 metre yüksekliğindeki baca bölgenin simgesi olması nedeniyle bırakıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunun 1952 yılında yapıldığı öğrenilen tuğla ve kiremit fabrikasının ömrünü tamamlamasının ardından bölgeden yol geçeceği için yıkımı yapıldı. Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu yıkım işlemi sona eren fabrikada sadece 40 metre yüksekliğindeki 66 yıllık baca kaldı. Bacanın başta Hicret Mahallesi olmak üzere bölgede simge olarak kalması planlandığı öğrenildi. Trenlerin geçiş güzergahında bulunan baca, yapılacak çalışmanın ardından ışıklandırılarak alt kısmının düzenleneceği bildirildi.

1962 yılından itibaren faaliyette bulunan tuğla ve kiremit tesisini 2018 yılı itibariyle durdurduklarını belirten işletme Müdürü Erkan Bingöl, 40 metre yüksekliğinde olan bacanın 1980'li yıllara kadar çalıştığını o tarihten sonra tuğla üretimine geçildiği için kullanılmadığını aktardı.

En son yapılan imar değişikliği ve fabrikanın ömrünü tamamlamasıyla binaların yıkıldığını aktaran Bingöl, "Ancak bacayı yıkmıyoruz. Bacamızı restore edip aydınlatma yapıp altındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşların gelip burada dinlenebileceği bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Zaten 60 küsur yıldır bu baca burada duruyor. Biz isteriz ki bir 60-70 yıl daha Elazığ'ın simgesi olarak var olmaya devam etsin" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da yıkım yapılan fabrikanın bulunduğu bölgeden önemli bir ana yolun geçeceğini mahalleli ile yıkım startını verdiğinde açıklamıştı.